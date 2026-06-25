Belarusian Leader Tempers War Rhetoric After Zelenskyy Ultimatum
At the beginning of Russia's full-scale invasion of Ukraine, Belarusian leader Aleksandr Lukashenko predicted a quick Russian victory, dismissed Ukrainian resistance efforts, and harshly criticized Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy. Now, after Zelenskyy delivered an ultimatum to switch off signal repeaters in Belarus for Moscow's drones, Lukashenko is walking a fine line aimed at making sure his country doesn’t get dragged into Russia's war in Ukraine.